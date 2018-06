Youtuber brasileiro é acusado de racismo após comentário sobre Mbappé

São Paulo – O jogador francês Kylian Mbappé, de 19 anos, se destacou ao marcar dois dos quatro gols contra a Argentina que garantiram a vitória da seleção. Por isso, ele foi eleito o melhor jogador em campo e foi até comparado com Pelé, por ser o mais novo desde o rei a fazer três gols na Copa do Mundo.

Enquanto isso, no Twitter, o youtuber brasileiro Júlio Cocielo fez um comentário sobre o jogador negro que gerou polêmica na rede. Ele apagou o tweet logo em seguida, mas os usuários registraram o momento. O youtuber escreveu o seguinte: “Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein”, ele escreveu.

Ele é o criador responsável pelo perfil do YouTube “Canal Canalha” e tem mais de 16 milhões de inscritos. Seu último vídeo”Reproduzindo gols da Copa do Mundo”, publicado há três dias, teve mais de 1,7 milhão de visualizações. No Twitter, ele tem mais de 7 milhões de seguidores.

ele apagou o tweet???? nego não pensa 5 min antes de abrir a boca pra falar merda racista mesmo que disgraça pic.twitter.com/pIOV3128cr — anal uiza (@freeblowjob) June 30, 2018

Em resposta para um de seus seguidores, Cocielo justificou que o comentário tinha relação com a velocidade do jogador e que as pessoas o associaram a “outras coisas”.

"Piada sobre velocidade" é o teu cu. Robben há anos atravessa o campo correndo tanto quando o Mbappe e ninguém NUNCA vinculou o Robben a alguém fazendo arrastão na praia. Sabe por quê? Porque ele é branco, arrombado racista. @cocielo pic.twitter.com/WWtjV27cLz — 100% Coutinho™ (@Thiago_Idalgo) June 30, 2018

O youtuber defende que não queria ofender ninguém e que optou por apagar a mensagem para o assunto não ser levado “além”. “Só deixei pra lá porque não era esse o sentido e não quero levar isso além. É isso. Não quero que confundam as coisas”, respondeu ele.

apaguei pq meu negócio não é ofender, não citei nada além da velocidade dele devido ao lance do jogo, não quero treta, só deixei pra lá pq não era esse o sentido e não quero levar isso além. é isso. não quero q confundam as coisas. — júlio cocielo (@cocielo) June 30, 2018

O tuíte do Cocielo foi em relação à velocidade do jogador Mbappé, mas enfim pegou mal de qualquer jeito. — 100%CapoteDoTiti🇧🇷 (@Phaela_b) June 30, 2018

Alguns usuários foram atrás de comentários antigos do influenciador que também podem ser considerados problemáticos. Em um tweet de 2013, ele escreveu: “o brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros”.