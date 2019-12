World Class Cocktail Festival acontece em quatro cidades brasileiras

São Paulo – Para os amantes dos drinks, a chegada da quarta edição do World Class Cocktail Festival promete boas notícias até o fim do ano.

Em 50 bares das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, o festival traz drinks selecionados a R$ 29,90. São drinks feitos com as marcas que promovem o evento: gim Tanqueray Nº Ten, uísque Johnnie Walker Gold Label e vodka Ketel One.

Os drinks trazem assinaturas de bartenders consagrados, como Márcio Silva, do Guilhotina em São Paulo, bar eleito o 15º melhor do mundo na lista do World’s Best Bars. Também há criações de Jean Ponce, do Guarita, e Gabriel Santana, do Benzina.

São doze as criações no cardápio de R$ 29,90, como Martini, Old Fashioned, Penicilin e Blood and Sand.

É possível conferir a lista de bares participantes em TheBar.com.br.

Drink do festival World Class Cocktail Festival Drink do festival World Class Cocktail Festival

Drink do festival World Class Cocktail Festival Drink do festival World Class Cocktail Festival