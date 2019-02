Woody Allen filmará seu próximo longa-metragem na Espanha

O cineasta americano Woody Allen filmará seu próximo longa-metragem neste verão em San Sebastián, no norte da Espanha, indicaram nesta terça-feira (26) à AFP fontes familiarizadas com o projeto.

As filmagens na cidade basca, famosa por seu festival internacional de cinema, representarão a volta ao trabalho para Woody Allen, que recentemente se viu envolvido em polêmicas e não pôde estrear nos cinemas seu filme anterior, “A Rainy Day in New York”.

“A Mediapro produzirá o novo filme de Woody Allen, que será filmado na Espanha no próximo verão”, anunciou a produtora espanhola, que já financiou outros dois filmes do diretor nova-iorquino, “Vicky Cristina Barcelona” (2008) e “Meia-noite em Paris” (2011).

“O projeto está em uma fase muito inicial, portanto ainda não podemos explicar detalhes a respeito”, acrescentou a Mediapro, sem precisar os lugares previstos para a filmagem.

Uma fonte familiarizada com o projeto indicou à AFP que a filmagem será feita em San Sebastián. Uma cidade familiar para o diretor, ator e roteirista, que em 2004 recebeu ali o prêmio Donostia em reconhecimento a sua carreira.

Nos últimos meses, Woody Allen se viu envolvido em uma batalha legal com a gigante Amazon. O cineasta processou o grupo de distribuição ante um tribunal americano por ruptura abusiva de contrato, e pediu 68 milhões de dólares.

Segundo ele, tal ruptura tem a ver com a antiga acusação de que teria abusado, no início dos anos 1990, de Dylan Farrow, sua filha adotiva, quando ela tinha sete anos.