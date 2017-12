William Bonner surpreende com tutorial no JN: “fica a dica”

São Paulo – Normalmente sério em suas participações diárias na bancada do Jornal Nacional, o apresentador William Bonner sempre surpreende quando faz algo de descontraído.

Na noite desta quinta-feira (22), não foi diferente. Usuários das redes sociais repercutiram uma espécie de tutorial feito pelo jornalista após uma reportagem exibida pelo periódico.

Com um celular em mãos, Bonner explicou aos espectadores a melhor forma de registrar fotos e vídeos com potencial para ir à televisão:

“E já que a gente usou a imagem filmada por uma testemunha, vale destacar uma observação: na hora da pressa é muito comum filmar ou fotografar nessa posição assim, na vertical. Mas para a imagem ser mais bem explorada aqui, na televisão, repare no formato, o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, a horizontal. Fica a dica”, disse , enquanto a emissora exibia a hashtag #ficaadica.

Imediatamente, os gestos do âncora viralizaram no Twitter. Espectadores elogiaram o tom didático do apresentador e fizeram até montagens com o momento. Confira alguma das reações: