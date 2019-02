Will Smith prepara a volta de “Um Maluco no Pedaço”

O popular seriado de comédia “The Fresh Prince of Bel-Air” ou “Um Maluco no Pedaço”, como é mais conhecido no Brasil, poderia ir ao ar novamente, informou o portal “TV Line”.

Segundo o site especializado, o ator Will Smith está preparando uma nova versão da série que o levou ao estrelato. O projeto está em “fase muito inicial” de desenvolvimento e deve receber o apoio de algum canal de televisão para ser levado adiante.

A “NBC”, emissora que exibiu o seriado nos Estados Unidos de 1990 a 1996, disse estar aberta a conversar com Smith.

O ator será o produtor executivo e administra o projeto através de sua empresa, a Overbrook Entertainment. Não foi revelado se o novo programa será uma reedição ou sequência da história original.

O programa original tinha como base as aventuras de um jovem negro e pobre da Filadélfia, que vai morar com os tios ricos em uma mansão de Bel-Air, em Los Angeles.