“WiFi Ralph: Quebrando a Internet” supera “Creed II” na bilheteria dos EUA

Los Angeles.- A animação WiFi Ralph: Quebrando a Internet arrasou na bilheteria americana no final de semana prolongado de Ação de Graças e superou seu principal rival, “Creed II”, que se apresentava como a outra estreia destacada nos cartazes dos Estados Unidos.

Segundo os dados do portal especializado Box Office Mojo, “WiFi Ralph” arrecadou 84,5 milhões de dólares nos cinco dias (os dados incluem também as projeções da noite de quarta-feira, véspera do feriado).

Esta sequência de “Detona Ralph” (2012) traz uma nova aventura do simplório Ralph (John C. Reilly, na sua versão original) junto à intrépida Vanellope (Sarah Silverman) que lhes levará dos videogames de fliperama à imensidade da internet.

Já a medalha de prata ficou justamente com “Creed II”, que conseguiu um total de 55,8 milhões de dólares.

Dirigido por Steven Caple Jr. e com Michael B. Jordan e Sylvester Stallone no elenco, o filme mostra o boxeador Adonis Johnson, no auge da sua carreira e assumindo novas responsabilidades familiares, prestes a enfrentar Viktor Drago, filho de Ivan Drago (Dolph Lundgren), o homem que matou seu pai em cima do ringue.

O pódio deste fim de semana especial no qual muitas famílias americanas correm aos cinemas foi completado por “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, que lucrou 42,9 milhões de dólares.

Nesta nova produção do universo de Harry Potter, os protagonistas, liderados pelo especialista em criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), precisam enfrentar o poderoso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cujo objetivo é dominar a Terra criando mágicos de sangue puro.

Por sua vez, o quarto lugar ficou com a animação “O Grinch”, com 42 milhões de dólares, enquanto o quinto colocado foi o drama musical “Bohemian Rhapsody”, com 19,4 milhões de dólares.