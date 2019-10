Whitney Houston e Notorious B.I.G. são finalistas do Hall da Fama do Rock

Como todos os anos, o famoso Hall da Fama do Rock and Roll, o panteão americano do rock e da música pop, apresentou sua lista de artistas indicados, uma exibição que inclui o rapper Notorious B.I.G e a cantora Whitney Houston.

Esses dois artistas falecidos fazem parte de uma lista de 16 nomes revelados nesta terça-feira pela prestigiada instituição e incluem bandas de rock, hard rock e metal como Depeche Mode, Motorhead, Soundgarden, Nine Inch Nails e Judas Priest.

Notorious B.I.G. – lenda do hip-hop da década de 1990 e considerado um dos melhores rappers de todos os tempos – foi assassinado em 9 de março de 1997, aos 24 anos, em um contexto de rivalidade entre rappers da Costa Leste e da Costa Oeste.

Seu maior inimigo, Tupac Shakur, morto em 1996, entrou para o Hall da Fama em 2017.

Whitney Houston, a artista feminina mais premiada de todos os tempos, morreu aos 48 anos em 2012, após uma longa luta contra as drogas. Em dez anos, ela deixou de ser a queridinha dos americanos para se tornar protagonista da primeira página dos tabloides de escândalos.

A nomeação da banda grunge Soundgarden também se tornou post mortem para seu cantor e líder Chris Cornell, que se suicidou em 2017, aos 52 anos.

Os nomes dos novos membros do Hall of Fame em Cleveland, Ohio, serão anunciados em janeiro de 2020. A cerimônia de abertura ocorrerá em 2 de maio.

A instituição considera elegíveis os artistas que possuem 25 anos de lançamento de sua primeira gravação comercial.

Os pioneiros da música eletrônica alemã Kraftwerk também estão na lista.

Os novos membros serão escolhidos por meio de uma pesquisa com mais de 1.000 músicos, historiadores e membros da indústria que levam em consideração o trabalho de toda a carreira do artista, sua inovação, habilidade e influência.