Whindersson Nunes não tem mais o maior canal do YouTube no Brasil

São Paulo — O Canal Kondzilla conquistou o posto de maior canal do YouTube no Brasil, com mais de 26 milhões de inscritos e também ocupa a posição de maior canal de música da América Latina, ultrapassando a marca de um bilhão de visualizações por mês.

Com bons números de visualizações na Europa e na América Latina, o empresário e diretor Konrad Dantas, fundador do canal, comemora a marca e busca atingir novos objetivos.

“A nossa meta agora é global, e hoje no momento da urban music ao redor do mundo, temos grandes chances de nos conectarmos com outros gêneros de urban music em todos os continentes”, destaca ele.

Konrad é fundador de empreendimentos como a KondZilla Filmes, a KondZilla Wear – uma marca de roupas que espelha a cultura periférica –, a KondZilla Records, produtora musical que tem no seu casting os principais nomes do funk como MC Kevinho, MC Guimê e MC Kekel entre outros. Em 2017, lançou um portal de notícias para expandir sua comunicação e retratar a cultura da favela.