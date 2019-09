WarnerMedia contrata diretor de ‘Star Wars’ e desafia Netflix

A WarnerMedia, da AT&T, fechou um acordo de produção com o famoso diretor JJ Abrams, atraindo um dos cineastas mais populares de Hollywood enquanto se prepara para competir com os serviços de streaming da Netflix e Walt Disney.

Abrams, cujos filmes incluem as versões recentes de “Star Wars” e “Star Trek”, vai criar programas de TV, filmes e jogos originais para o estúdio até 2024, segundo comunicado divulgado na quinta-feira. Os termos financeiros não foram revelados.

O acordo destaca a competição cada vez mais acirrada por talentos entre as maiores empresas de mídia de Hollywood, incluindo novatas nesse campo como Netflix e Amazon.com. No ano passado, a WarnerMedia fechou uma parceria com Greg Berlanti, produtor de séries como “Riverdale” e “The Flash”, com um contrato de US$ 300 milhões.

Em junho, o New York Times havia informado que Abrams provavelmente conseguiria um acordo de US$ 500 milhões. Mas o contrato acabou sendo fechado por US$ 250 milhões, segundo informações do Hollywood Reporter publicadas nesta quinta-feira.

Batalha por talentos

Nos últimos dois anos, a Netflix conseguiu fechar acordos com os principais produtores de TV, incluindo Ryan Murphy e Shonda Rhimes. Os contratos beneficiaram cineastas de renome e produtores de programas, especialmente porque os estúdios precisam de mais conteúdo do que nunca.

Empresas tradicionais de Hollywood buscam uma fatia do mercado de streaming para sobreviver em uma época em que clientes de TV paga estão trocando seus pacotes por alternativas on-line mais baratas. WarnerMedia, Disney e Comcast, da NBCUniversal, oferecem ou planejam oferecer serviços de streaming pagos.

Abrams dirigiu alguns dos filmes de maior destaque de Hollywood, como “Star Wars: O Despertar da Força”, que faturou US$ 2,07 bilhões nas bilheterias de todo o mundo. Seu próximo filme da franquia “Star Wars”, “A Ascensão de Skywalker”, será lançado nos cinemas em 20 de dezembro.