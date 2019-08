Um dos principais vilões do mundo dos super-heróis, o Coringa, arqui-inimigo do Batman, teve o trailer de seu filme solo divulgado nesta quarta-feira (28) pela Warner.

“Joker” marca a estreia de Joaquin Phoenix no papel do supervilão, que nos últimos anos teve o saudoso Heath Ledger e Jared Leto no papel.

O filme é dirigido por Todd Phillips e também conta com Robert de Niro no elenco.

A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 3 de outubro. Assista abaixo.