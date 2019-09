Walkman celebra 40 anos de história com mostra no Japão

Nada de mp3 ou streaming de música. Para aqueles com pouco mais de trinta anos de idade, a chegada do Walkman foi uma verdadeira revolução, que permitiu escutar canções em qualquer lugar.

O dispositivo lançado pela gigante da indústria japonesa Sony está completando 40 anos de história em 2019 e ganhou uma mostra em Tóquio, que entra em sua última semana de exibição.

“Walkman in the park” (Walkman no parque) é o nome da exposição, que convida o visitante a experimentar os produtos, que passaram por diversas modificações ao longo das décadas.

O Walkman da marca foi desenvolvido a partir do desejo de Masaru Ibuka, um dos fundadores da Sony. Ele queria ouvir suas músicas com fones de ouvido durante viagens de negócio.

Certamente os mais jovens não conseguem imaginar o que é ter de esperar para rebobinar uma fita cassete, experiência que a mostra propõe.

–

Também é possível experimentar um Discman, que é a versão de CD do Walkman.