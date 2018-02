“Voo do anjo” abre Carnaval de Veneza

Cerca de 20 mil pessoas fantasiadas com máscaras e coloridos trajes de época assistiram, neste domingo (4), ao tradicional “voo do anjo”, que marca o lançamento do Carnaval de Veneza.

“Foi um voo do anjo francamente incrível. Participamos do carnaval todo o ano desde 1990”, disse Francesca, neste domingo, uma entusiasmada moradora de Veneza.

“Todo o ano, fazemos nossa roupa em função do tema do Carnaval e, depois, usamos em todas as ocasiões, na praça São Marcos e também nas festas que são organizadas em quase toda parte”, acrescentou.

Reunidos na praça São Marcos, no centro da Sereníssima, os espectadores seguraram o fôlego, quando a estudante Elisa Constantini, de 19 anos, lançou-se do alto da basílica que domina o lugar.

Presa a um cabo de 80 metros acima da multidão, ela lançou “confete” sobre os turistas e sobre os venezianos, dispostos a viver um dos mais famosos e antigos carnavais do mundo.

“É como se a gente viajasse no tempo”, comentou Susie, habitante de Verona, no norte do país.

“É claro que tem o carnaval com a fantasia de todos os seus trajes, mas a beleza de Veneza é que se revive épocas históricas magníficas, com todas essas cores. É um retorno ao passado, uma brincadeira”, acrescentou.

O evento foi organizado sob um forte esquema de segurança, mas as pessoas nas ruas pareceram compreensivas.

Para a chinesa Xu Hong, “são normais os controles, tem que fazer isso”. Ainda segundo ela, “isso não tira em nada a beleza, a magia desse evento”.

A festa vai até 13 de fevereiro.

O Carnaval teria sido criado em 1162, após uma vitória militar. Depois de cair em decadência por décadas, voltou ao auge, graças ao impulso da prefeitura em 1980.