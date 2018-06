Volante da Dinamarca está fora da Copa após quebrar duas costelas

Saransk – O volante William Kvist foi diagnosticado neste domingo com fratura em duas costelas e, dessa forma, deu adeus a Copa do Mundo, após ter atuado apenas 35 minutos na estreia da Dinamarca, contra o Peru, que terminou com empate em 1 a 1.

O jogador do Copenhague sofreu as lesões em um choque com Jefferson Farfán no círculo central. Kvist foi acertado nas costas pelo joelho do peruano e acabou saindo de maca do gramado, dando lugar a Lasse Schöne.

Os exames médicos confirmaram hoje as suspeitas do técnico norueguês Age Hareide, que comanda a Dinamarca. O treinador tornou pública a preocupação logo após o fim do jogo, que abriu a participação das duas seleções na Copa.

Kvist, que retornará à Dinamarca para iniciar tratamento, não poderá ser substituído por outro jogador, de acordo com o regulamento da Fifa para a competição.