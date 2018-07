Você só precisa de 2 horas por semana para manter a casa sempre limpa

São Paulo – O tempo – ou melhor – a falta de tempo é o grande problema da maioria das pessoas nos dias de hoje. Para otimizá-lo e fazer bom uso dele, planejar é quesito fundamental. No que diz respeito à limpeza e organização da casa, manter uma rotina é necessário, principalmente quando nem sempre é possível dedicar um dia ou um final de semana inteiro para executar tal função.

Para quem tem uma rotina corrida e não dispõe de pouco tempo para limpar a casa, mas não abre mão do lar sempre em ordem, a equipe do Apartment Therapy, site especializado em organização e limpeza, preparou uma lista com tarefas que podem ser feitas em no máximo duas horas e que garantem a limpeza semanal da casa.

Confira a seguir como 2 horas por semana podem fazer a diferença na organização e limpeza da sua casa:

Nos 15 primeiros minutos – Organize a louça da pia e as roupas sujas

–

Nos primeiros 15 minutos da limpeza, coloque as roupas para lavar e organize a louça da pia. Se você possui máquina de lavar louça, não tem problema acumular pratos e copos, mas se não é o caso, procure não juntar muita louça para não perder muito tempo nesta função.

Em 1 hora – Organize a bagunça e comece limpando as superfícies dos cômodos

–

Em uma hora, é possível colocar toda a bagunça no lugar e limpar as superfícies dos cômodos. Neste caso, a cozinha e o banheiro devem ser priorizados caso a casa seja muito grande e não haja tempo de percorrer todos os espaços.

Nos 30 minutos seguintes – Varra ou aspire todos os cômodos

–

Depois de colocar as coisas em seus devidos lugares e tirar o pó das superfícies, nos 30 minutos seguintes é possível dar uma boa varrida em todos os cômodos da casa. Se você possui aspirador de pó, melhor ainda, pois o eletrodoméstico ajuda a otimizar o tempo e garante que todos os cantos sejam limpos.

Nos 15 minutos finais – Estenda as roupas e guarda a louça da pia

–

Nos 15 minutos finais, é hora de estender as roupas no varal e guardar a louça que já deve estar seca na pia ou na máquina de lavar. Depois disso, nada como um bom banho para curtir a sensação de casa limpa e organizada.

Pode parecer que não, mas duas horas com foco total garantem a limpeza da casa a semana toda. O ideal é escolher um dia fixo da semana para executar o serviço e claro não deixar a casa muito bagunçada e que sujeiras muitos pesadas se acumulem.