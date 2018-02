Você sabia que existe um bar para animais em São Paulo?

Depois de terem conquistado a fama de melhores amigos do homem, agora os cães ganharam também ambientes humanizados para aproveitar o happy hour. O Botecão é uma iniciativa do Grupo Ipet, uma holding do segmento pet, e se posiciona como o primeiro bar 100% dedicados aos pets.

O espaço conta em seu cardápio com cerveja e vinho desenvolvidos especialmente para os bichinhos. A DogBeer é uma cerveja canina inspirada na bebida humana, porém, sem álcool e gás carbônico, ingredientes prejudiciais à saúde dos cães. Ela é feita à base de malte e está disponível nos sabores carne e frango em garrafas de 355 mL. Já o Dog’sWine, também inspirado no vinho humano, não contém álcool, gás carbônico e nem uva, outro ingrediente que pode trazer riscos à saúde dos pets. A fórmula do Dog’sWine conta somente com ingredientes naturais, como suco de carne e corante natural de beterraba.

Além das bebidas, o Botecão tem um menu de aperitivos inspirados nos petiscos humanos. A linha IpetSnacks é composta por Coxinha e Bolinho de Carne (linha festa), Picanha e Linguiça (linha churrasco) em formatos diferentes de tudo o que há no mercado de petiscos para animais de estimação, segundo a empresa. Os snacks são feitos com carne bovina fresca, fígado de frango, proteína texturizada de soja, farinha de trigo, entre outros ingredientes, além de uma série de aditivos nutricionais.

Além de ser um ambiente de descontração, interação entre tutores e seus animais, o Botecão é também um espaço de eventos, onde é possível celebrar o aniversário dos pets. Atualmente, a empresa conta com duas unidades, uma na Serra da Canteira, e outra em Alphaville, em São Paulo. O Grupo estuda maneiras de expandir o negócio e atingir todas as regiões do país por meio de franquias. “Nossa intenção é proporcionar uma experiência humana para os cães que já são membros da família. Por mais que existam restaurantes e bares pet friendlys, nenhum deles tem um serviço todo pensado para o animal. Nosso maior objetivo é proporcionar momentos de puro prazer e interação entre os pets e seus donos”, conclui Lucas Marques, CEO do Grupo.