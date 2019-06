Você já foi para St. Barth, ilha badalada do Caribe? Deveria

Donata Meirelles e Nizan Guanaes, Jack Penrod (criador do Nikki Beach), o chef três estrelas Michelin Jean-Georges Vongerichten, o DJ Jack E, Murilo Lomas, Sig Bergamin, Jordana Gheler…. esses são alguns dos frequentadores assíduos de Saint Barthelemy, mais conhecida como St. Barth, uma ilha paradisíaca que une a beleza do Caribe e a badalação de Saint Tropez.

Esses turistas ilustres compartilham agora seus programas favoritos no novo guia de viagem de St. Barth. Os melhores beachclubs, os hotéis mais badalados e as praias mais desejadas, entre outros segredos da ilha, estão no “Barthelemy Guia de Viagem St. Barth”. O guia é uma iniciativa da grife Barthelemy, marca de alfaiataria para praia que é inspirada no paradisíaco balneário.

O guia está sendo distribuído gratuitamente na loja da marca, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A Barthelemy aproveitou o lançamento do livro para apresentar sua nova coleção com peças de linho belga e um pacote de viagem de uma semana de experiências na ilha, que será comercializado pela agência de viagem Destinations.

O pacote inclui voos fretados a partir de Saint Martin, transfer exclusivo do aeroporto para o hotel, um Mini Moke (utilitário esportivo compacto baseado no Mini) por quarto, almoço de boas-vindas no Le Sereno com festa na beira da praia ao som da DJ Marina Diniz, almoço no Shellona, em Shell Beach (beach club hippy chic com atmosfera estilo Ibiza e Mykonos) e jantar seguido de balada no Bonito, com serviço impecável, linda vista do Porto de Gustavia e pratos que unem a gastronomia francesa à latino-americana.

Confira a seguir três dicas do novo guia de St. Barth.

Beachclub Shellona Beach

Ambiente cool com atmosfera musical todos os dias, estilo Ibiza e Mykonos. O menu do chef Yiannis Kioroglou traz a gastronomia mediterrânea para nosso paraíso francês. As pequenas burratas com abobrinha e pesto, seguidas pelo mahi mahi a la méditerranéenne ou um t-bone são bons pedidos com certeza. Já tomar um cocktail assistindo ao sol se por é algo para não se esquecer jamais.

Shell beach, Gustavia

Tel.: + 590 29 06 66

Site

Restaurante Bonito

Com serviço impecável, linda vista do Porto de Gustavia e pratos que unem a gastronomia francesa à latino-americana, o restaurante tem o melhor ceviche da ilha e drinques excelentes.

Rue Lubin Brin

Tel.: +590 27 96 96

Site

Praia Colombier

Considerada uma das mais belas e intocadas praias de St. Barth, foi o local escolhido pela família Rockefeller para construir sua antiga casa de veraneio, meio século atrás. Inacessível de carro, pode ser alcançada por uma caminhada de 20 minutos a partir do mirante que fica no final da estrada que leva até lá. Mas a melhor maneira de chegar é alugar um barco e fazer a viagem a partir do porto de Gustavia. É um must go passar uma tarde de mergulhos e banhos de sol antes de desfrutar do cruzeiro de volta para o porto com um drink na mão e um sorriso no rosto.