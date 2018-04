Virada Cultural 2018 terá Caetano Veloso, Xuxa e quatro palcos regionais

Se em 2017 a Virada Cultural enfrentou problemas e viu seu público reduzido, para 2018 a Secretaria buscou uma programação mais robusta para voltar a preencher as ruas do centro, mas manteve a ideia de descentralização ao montar quatro palcos regionais com grandes atrações. A 14ª edição do evento ocorre nos dias 19 e 20 de maio.

Entre os nomes anunciados nesta quarta-feira, 25, em uma coletiva de imprensa na Biblioteca Mário de Andrade, para atividades no centro da cidade estão: Caetano Veloso (com o bloco Tarado ni Você), É o Tchan, o show da Xuxa, Balão Mágico, Nação Zumbi, Ira!, Fat Family, Fernanda Abreu, Emicida, entre outros. A programação completa está disponível no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br.

De acordo com o secretário de Cultura, André Sturm, a expectativa é receber entre 3 e 3,5 milhões de pessoas. O público oficial no ano passado foi de 1,6 milhão.

“Fizemos consultas com astrólogos e astrônomos e tentamos São Pedro”, brincou, se referindo à chuva que castigou o evento ano passado. “Mas este ano fizemos uma programação impactante, com vários artistas de peso”, disse. Ele afirmou que o fato de artistas de grande porte, como Karol Conka, Nação Zumbi, Beth Carvalho e Diogo Nogueira estarem escalados para os palcos regionais vai mobilizar o público que não quer ou não pode ir até o centro.

Os palcos regionais ficam na Chácara do Jockey, na Praça do Campo Limpo, no Parque da Juventude e em Itaquera.

No centro, locais como a Praça da Republica, Largo do Arouche, Largo São Bento, Theatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade e Centro Cultural São Paulo recebem shows e atividades.

O corredor cultural da Avenida Paulista também terá programação nos dois dias, integradas à Virada.

Um Palco Gospel será montado no Centro Esportivo Tietê. Segundo o secretário, não haverá proselitismo religioso.