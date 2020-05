Violão de Kurt Cobain vai a leilão e pode chegar a US$ 1 milhão

Um cardigã de Kurt Cobain foi vendido por um recorde de US$ 334 mil no ano passado. Agora, o violão que o roqueiro usou no MTV Unplugged do Nirvana, apenas cinco meses antes de sua morte, deve arrecadar cerca de US$ 1 milhão em um leilão em junho.

A Julien’s Auctions informou nesta segunda-feira, 11, que o violão Martin D-18E, de 1959, que Cobain tocou na gravação ao vivo de 1993 está à venda. O violão vem com caixa amassada, cujo compartimento de armazenamento contém uma pequena bolsa de camurça onde o músico teria escondido heroína, substância em que era viciado durante seus últimos anos.

O líder do Nirvana gravou a sessão do Acústico MTV em novembro de 1993. Cobain foi encontrado morto, aos 27 anos, ao cometer suicídio o em sua casa em Seattle, em abril de 1994.

O executivo-chefe da Julien, Darren Julien, disse que o violão “ganhou seu lugar na história como instrumento tocado por um dos músicos e ícones mais influentes do rock em uma das maiores e mais memoráveis ??performances ao vivo de todos os tempos.”

O álbum MTV Unplugged in New York, com versões acústicas de faixas como About a Girl, Apologies e uma versão cover de The Man Who Sold the World, de David Bowie, foi lançado após a morte de Cobain, liderou a parada Billboard e ganhou um Grammy.

O cardigã verde oliva usado por Cobain na gravação foi vendido por US$ 334 mil em um leilão realizado em outubro de 2019, o que a Julien’s afirmou ser um recorde mundial para um casaco deste tipo.