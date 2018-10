Viola Davis publica imagem de crítica a Bolsonaro com #EleNão

A atriz americana Viola Davis, a mulher negra com maior número de indicações ao Oscar da história, publicou em seus perfis no Twitter e no Instagram uma mensagem de crítica a Jair Bolsonaro com a hashtag #EleNão.

Viola republicou a ilustração de um brasileiro que mostra um grupo de cinco pessoas abraçadas – uma mulher, um representante da comunidade LGBT, um negro, um nordestino e um indígena – com a frase “Fiquem unidos e fortes”.

Na legenda da imagem creditada ao brasileiro Andre Felipe, a atriz, que é conhecida por ser defensora do movimento negro e de causas sociais, escreveu: “Brasil, eu estou com você. #EleNão” – em referência ao movimento contrário à candidatura do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Essa não é a primeira vez que artistas internacionais se manifestam a respeito do movimento. Madonna, Bono Vox e Roger Waters também se posicionaram contra Bolsonaro.

Em 2017, Viola ganhou um Oscar e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante pelo longa Um Limite entre Nós. Atualmente ela interpreta a advogada e professora Annalise Keating, na série televisiva How to Get Away With Murder, da ABC.