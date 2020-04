Vinho ruim nunca mais: marca lança curso online para leigos na quarentena

Escolher um bom vinho pode ser difícil para alguns. Saber harmonizar a bebida com um prato pode ser mais difícil ainda. Pensando nisso, a Concha Y Toro, maior produtora de vinhos da América Latina e dona de rótulos como Marques de Casa Concha e Casillero del Diablo criou um curso online totalmente gratuito para os que querem conhecer melhor o líquido consumido por diversas sociedades há milênios.

Disponibilizado no You Tube, o curso ensina desde o mais básico, como a história do vinho, até detalhes mais sutis, como o modo correto de apreciar cada bebida e combiná-la com diferentes pratos. Segundo a Concha Y Toro, a plataforma foi criada para que, mesmo durante o período de isolamento social, apreciadores (ou curiosos) de vinho continuem fazendo aquilo que mais gostam.

Fundada em 1883, a chilena Concha Y Toro está presente em 130 países e é uma das maiores produtoras de vinhos do mundo. O curso faz parte da campanha #continue, que visa aproximar consumidores e apaixonados por vinho durante o isolamento social.