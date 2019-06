Vingadores: Ultimato volta aos cinemas dos EUA com nova cena e introdução

A mídia internacional já havia informado que os cinemas americanos trariam de volta Vingadores: Ultimato com cenas inéditas. Mas nesta terça-feira, 25, a Walt Disney confirmou que a versão revisada do filme, que será lançada nesta sexta-feira, 28, vai incluir uma cena excluída e uma nova introdução do codiretor Anthonuy Russo.

Além da versão atualizada de Ultimato, a Disney informou que os fãs também receberão um pôster do filme com seus ingressos.

O longa-metragem, que arrecadou US$ 2,75 bilhões em todo o mundo desde sua estreia em abril, terá agora a chance de se superar.

A medida de reapresentar o filme nas telonas pode levá-lo a um recorde histórico de bilheterias. Apesar do sucesso, não ultrapassou Avatar (2009), que lidera a lista dos filmes que mais arrecadaram na história, de acordo com o site Box Office Mojo.

O longa apresenta as estrelas Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e outros no papel de um grupo de super-heróis que combatem o vilão Thanos, interpretado pelo ator Josh Brolin. O filme é a conclusão de uma história contada em 22 filmes dos Studios Marvel durante mais de uma década.

A nova versão chegará aos cinemas três semanas antes da estreia de um remake de um clássico da Disney, o novo O Rei Leão. Alguns especialistas de bilheterias também preveem que o live-action também passe Avatar nas vendas mundiais de ingressos.