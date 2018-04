“Vingadores: Guerra Infinita” se torna a melhor estreia global da história

Los Angeles – A Disney confirmou nesta segunda-feira que “Vingadores: Guerra Infinita” é, de maneira oficial, a melhor estreia da história nos Estados Unidos, com arrecadação de US$ 258,2 milhões, e também em escala global, com US$ 640,9 milhões.

A melhor marca nos EUA até então pertencia a “Star Wars: O Despertar da Força” (2015), com US$ 247 milhões. O maior faturamento de estreia no mundo todo era de “Velozes e Furiosos 8”, com US$ 541,9 milhões.

Os números mundiais alcançados por “Guerra Infinita” não contam com a arrecadação na China, onde o longa-metragem ainda não entrou em cartaz.

O novo filme da franquia, dirigido por Anthony e Joe Russo, reúne a maior parte dos super-heróis da Marvel em uma batalha de proporções épicas contra Thanos (Josh Brolin), vilão que pretende coletar as seis Joias do Infinito para aniquilar metade da humanidade aleatoriamente, de modo a salvar a outra parte.

O longa concentra alguns dos personagens mais queridos pelo público, como Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mar Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Homem-Aranha (Tom Holland) e Senhor das Estrelas (Chris Pratt), entre outros.

A segunda posição do fim de semana passado nos Estados Unidos ficou com o suspense “Um Lugar Silencioso”, com arrecadação de US$ 10,6 milhões.

Protagonizado por Emily Blunt e John Krasinski, o filme conta como um casal com filhos pequenos sobrevive em um mundo atacado por monstros sensíveis ao som. A diferença entre a vida e a morte está na capacidade da família de levar o dia a dia no mais absoluto silêncio.

A comédia “Sexy por Acidente” ocupou a terceira colocação da bilheteria americana, com US$ 8,1 milhões. Amy Schumer interpreta uma mulher obsessiva com os conselhos de beleza de vídeos da internet que tem uma ideia fantasiosa de como é a vida das mulheres belas e sonha ter um corpo e um rosto perfeitos.

O filme de ação “Rampage: Destruição Total” foi o quarto colocado do fim de semana, ao faturar US$ 7,1 milhões. Dwayne Johnson está na pele de um primatólogo que mantém um vínculo especial com George, um gorila de inteligência extraordinária que se transforma em uma enorme e selvagem criatura quando é exposto a um gás proveniente de um catastrófico experimento genético.

O quinto lugar ficou com “Pantera Negra”, que arrecadou US$ 4,3 milhões. No longa-metragem, T’Challa (Chadwick Boseman), após a morte do pai, o rei de Wakanda, retorna ao lar, uma nação africana isolada do mundo, mas com um tremendo potencial tecnológico.