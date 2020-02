Vilebrequin abre nova loja em São Paulo

A marca de luxo francesa Vilebrequin, fundada em 1971 em St. Tropez e famosa pelas peças prêt-à-porter de moda praia, abre hoje (20) a sua segunda loja em São Paulo, no Shopping Iguatemi, no Piso Faria Lima.

O foco da nova loja será moda resort e swimwear masculina e infantil.

“Estou muito feliz com esta conquista, o Shopping Iguatemi São Paulo é o shopping de luxo mais importante do Brasil. Nossas raízes são brasileiras: sol, praia, mar e uma energia incrível”, diz Roland Herlory, presidente da Vilebrequin.

A loja vê um momento de expansão após percalços no Brasil. Ela saiu em 2016, mas retornou em novembro de 2017 como uma pop-up store no Shopping JK Iguatemi. Depois, mudou em definitivo para o piso térreo do shopping, em março de 2018. Agora, a criação de uma nova loja.

