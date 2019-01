“Vidro” assume a liderança da bilheteria nos Estados Unidos

Los Angeles – “Vidro”, o novo filme dirigido por M. Night Shyamalan, se tornou o novo líder de bilheteria nos cinemas nos Estados Unidos no fim de semana passado com uma arrecadação de US$ 40,6 milhões.

De acordo com portais especializados, o filme estreou com desempenho similar ao de “Fragmentado” (2016), o longa-metragem anterior do cineasta.

O filme, sequência de “Corpo Fechado” (2000) que funciona ao mesmo tempo como continuação de “Fragmentado”, propõe um choque entre os protagonistas de ambas as histórias. Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy lideram o elenco.

O segundo lugar do fim de semana ficou com “Amigos Para Sempre”, com US$ 15,6 milhões. A versão americana do francês “Intocáveis” mostra a relação de amizade entre um multimilionário paraplégico e seu cuidador, um homem desempregado com um passado criminoso que aceita o trabalho para se redimir. O elenco conta com Bryan Cranston, Kevin Hart e Nicole Kidman.

A surpresa veio com a animação “Dragon Ball Super: Broly”, na terceira posição, com arrecadação de US$ 10,6 milhões. Na história, dirigida por Tatsuya Nagamine, os personagens de Goku e Vegeta enfrentam Broly, um saiyajin com poderes inimagináveis.

Em quarto lugar aparece “Aquaman”, com US$ 10,3 milhões de faturamento. A obra de James Wan, que também conta com Nicole Kidman, conta as origens do super-herói que nasceu da relação entre um faroleiro e uma rainha de um mundo submarino. Jason Momoa e Amber Heard são os protagonistas.

Fechou o top 5 a animação “Homem-Aranha no Aranhaverso”, com US$ 7,2 milhões. Phil Lord e Chris Miller, as irreverentes mentes responsáveis por “Uma Aventura LEGO” (2014), reinterpretam Spider-Man em um filme no qual o novo protagonista, Miles Morales, é um adolescente de pai negro e mãe latina.