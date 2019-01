Vídeo Show chega ao fim após 35 anos na Globo

São Paulo – A TV Globo anunciou nesta terça-feira (8) o fim do programa “Vídeo Show”, após 35 anos no ar. Após várias tentativas de melhorar a audiência, a última edição vai ao ar na próxima sexta-feira (11).

Atualmente, o programa que mostra os bastidores das produções da Globo é apresentado por Sophia Abrahão e Joaquim Lopes.

A partir de segunda-feira (14), a “Sessão da Tarde” vai começar a ser exibida mais cedo, às 14h. Entre 14 e 18 de janeiro, o “Vale a Pena Ver de Novo”, exibido em seguida, vai ter os capítulos finais de “Belíssima” e o início de “Cordel Encantado”.

No dia 21 de janeiro, depois da “Sessão da Tarde’, estreia uma nova edição do “Álbum da Grande Família”, com os melhores momentos do seriado “A Grande Família”.