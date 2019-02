Vídeo de brasileiro de 70 anos, o “vovô do slime”, bomba na internet

Nilson Izaias tem um canal no YouTube desde dezembro de 2017. Sempre publicou vídeos relacionados ao cotidiano de sua vida no sítio: a hora do café da manhã, as flores e os pássaros que surgem em seu quintal.

Há três meses, ele decidiu testar uma receita de slime, aquela massinha pegajosa que é sucesso entre as crianças, mas não deu certo. “Tentei fazer um slime, mas ‘deu ruim’ (risos)”, escreveu no título da gravação.

De lá para cá, foram inúmeras tentativas até que, há uma semana, ele finalmente conseguiu. “Não acredito. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Que legal. Realizei meu sonho, viu? Hoje foi o dia mais feliz da minha vida”, comemorou o idoso, que compartilhou passo a passo a receita com os seguidores.

O vídeo recebeu mais de um milhão de curtidas no YouTube e foi comentado, inclusive, pela atriz e apresentadora Maisa Silva. “Gente, eu estou apaixonada pelo canal do Nilson, um senhorzinho muito fofo, meu Deus, que coisa mais linda!”, escreveu no perfil oficial dela no Twitter.

Nilson Izaías recebeu inúmeros comentários de internautas que o parabenizaram. “Que fofo! Amei o vídeo e sua slime ficou muito legal”, “Parabéns, vovô” e “O vovô mais querido do Brasil” foram algumas das mensagens. Em questão de dias, ele conquistou mais de um milhão de seguidores no canal dele no YouTube.