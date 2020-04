Vídeo: confira 1º teaser da cinebiografia não autorizada de David Bowie

Após uma foto onde o ator e músico Johnny Flynn (“Love Sick”, “Emma”) aparece como um jovem David Bowie no filme “Stardust”, a produção revelou o primeiro teaser da novidade, que estreou online, para críticos, nessa semana no Festival de Tribeca, em Nova York.

Ao contrário de bem sucedidas cinebiografias de músicos em tempos recentes, como os filmes sobre Elton John e Freddie Mercury, “Stardust” não conta com aval oficial dos herdeiros de Bowie. “Bohemian Rapsody”, sobre Mercury, contou com a consultoria e a produção de Brian May e Roger Taylor, membros do Queen. Elton John também participou ativamenta das filmagens de “Rocketman”, ganhando um Oscar de Canção Original.

Por não ter chegado a um acordo com o espólio de Bowie, o filme não poderá usar nenhuma música do artista britânico morto em 2016. Portanto, de musical “Stardust” não terá nada. A história do filme foca na viagem de carro que Bowie fez pelos Estados Unidos em 1971. Ele lançara, dois anos antes, “Space Oddity” e buscava inspiração e ideias para o que viria a ser seu personagem Ziggy Stardust. Nessa viagem, Bowie não tinha um visto de trabalho, portanto não fez shows. A ele era permitido descansar e dar entrevistas.

Assim, os fãs que buscam um filme de duas horas repleto de músicas no volume máximo para sanar sentimentos de nostalgia irão se decepcionar. Também não vão encontrar um cinebiografia clichê, da infância à morte do artista. Quem buscar uma história mais intimista e focada na persona Bowie durante um momento específico de sua vida, talvez encontre algo.

Com cinemas fechados e a pandemia do coronavírus em cena, ainda não há data definida para o lançamento.

Confira o teaser: