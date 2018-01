Vida em Kombi ganha força nas redes sociais de diversos países

São Paulo – Já se imaginou vivendo em uma kombi e vendo a cada dia uma (bela) paisagem diferente? Parece um cenário hippie dos anos 70, mas o movimento da “vida em uma van” (vanlife) retomou força nos Estados Unidos e diversos outros países recentemente.

Um sinal dessa tendência é o sucesso da hashtag #vanlife no Google e nas principais redes sociais, como Twitter e Instagram. No Google, a hashtag já gera quase 2 milhões de resultados de busca, enquanto no Instagram reúne quase 3 milhões de imagens.

O renascimento do movimento é impulsionado pela tecnologia, que permite trabalhar à distância com tranquilidade. Tanto que diversos adeptos ao movimento postam fotos com os seus laptops, mostrando a paisagem do seu escritório “do dia”. Outros optam por fazer um negócio sobre rodas, food trucks, por exemplo, com o objetivo de arcar com os custos da vida “on the road”.

O sucesso da hashtag já se sobrepõe à vida, literalmente, em uma kombi: passou também a significar viver de modo mais simples, ao ar livre, como os hippies.

Por conta disso, a #vanlife é mais do que um movimento: se tornou uma marca de estilo de vida, que atrai patrocinadores, segundo análise da The New Yorker. De olho nisso, seus adeptos tratam a nova vida sobre rodas como “projetos”, com nome específico, e criam perfis nas redes sociais.

Viver com poucos bens materiais em uma van não é para qualquer um. Por isso, alguns optam apenas por realizar apenas viagens pontuais em uma van, e conseguir vivenciar um pouco desse estilo de vida.

Veja abaixo fotos de alguns adeptos e se inpire: