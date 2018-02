Vida de Paul Walker, de “Velozes e Furiosos”, vira documentário

Los Angeles – O canal “Paramount Network” lançará um documentário sobre o ator Paul Walker, protagonista da saga de ação “Velozes e Furiosos”, que morreu em 2013, aos 40 anos, em um acidente de carro.

O “Paramount Network” e a produtora Network Entertainment anunciaram nesta terça-feira em um comunicado que o documentário “I Am Paul Walker” explorará “a vida e trágica morte” do ator através de entrevistas com seus colegas e amigos mais próximos.

A Network Entertainment se especializou em documentários em torno de grandes personalidades e seu catálogo inclui, entre outros, filmes sobre o ator Bruce Lee, o boxeador Muhammad Ali e o ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Está previsto que o documentário “I Am Paul Walker” seja lançado no início do segundo semestre deste ano.

Walker se tornou uma estrela graças ao seu papel como protagonista em sete dos oito filmes da saga “Velozes e Furiosos”, que já tem confirmada sua nona e décima produções, além de uma história derivada da trama principal (“spin-off”), protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham.

No total, os oito filmes de “Velozes e Furiosos” lançados até agora arrecadaram US$ 5,13 bilhões, segundo os dados do portal “Box Office Mojo”.