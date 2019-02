Versão reimaginada de Power Rangers tem história bem mais madura

Um novo filme dos Power Rangers deve chegar aos cinemas já no meio do ano vem, mas pouquíssimos detalhes sobre a obra foram revelados até agora. Isso, porém, não pareceu ser um problema para o diretor Joseph Kahn, que divulgou nesta semana um curta-metragem em que reimagina a história dos jovens defensores da galáxia.

Batizado de POWER/RANGERS, o clipe de 14 minutos retrata o futuro perturbado dos heróis e alterna entre flashbacks e um interrogatório conduzido pelo ex-ranger vermelho Rocky com a ex-ranger rosa Kimberly. Os dois relembram algumas das aventuras vividas por seus companheiros – e tudo enquanto o aparente vilão tenta descobrir o paradeiro de Tommy, o ex-ranger verde.

Com um clima bem mais sombrio do que a série original, o curta-metragem é repleto de cenas violentas e termina com um plot twist dos mais interessantes. O vídeo no YouTube, porém, não traz legendas em português – mas se quiser ver algumas cenas de luta competentes, inclusive com robôs gigantes, e uma versão bem mais madura da série, assista o vídeo na íntegra abaixo.

A ranger rosa amarrada à cadeira é interpretada por Katee Sackhoff (de Battlestar Galactica e daquele terror mais ou menos O Espelho), enquanto o interrogador é James Van Der Beek (que fez a série adolescente Dawson’s Creek). A direção é de Joseph Kahn, que trabalha principalmente com videoclipes e ainda tem no currículo obras como Fúria em Duas Rodas.

Ao menos aparentemente, o curta-metragem não tem nenhuma relação com o filme dos Power Rangers anunciado para julho do ano que vem. Tanto que o Vimeo tirou do ar a versão original do vídeo, e pode ser que o YouTube logo faça o mesmo.