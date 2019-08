Versace lança novos óculos em colaboração com ator Luke Evans

São Paulo – A grife italiana Versace chamou o ator e músico galês Luke Evans para sua nova colaboração. Versace X Luke Evans traz uma coleção de óculos que celebram alguns momentos fundamentais da marca.

Os óculos trazem armações em metal com chave grega gravada a laser, rebites de Mesusa adornando as pontas e ponteiras das hastes e design que celebram desde desde o piloto clássico até o visor moderno.

Evans é famoso por participar de filmes da saga “Velozes & Furiosos”, pelos filmes da saga “O Hobbit” e também pela nova versão de “A Bela e a Fera”, ao lado de Emma Watson.

Os modelos:

VE 2212 Grecamania Pilot

Um modelo em metal plano apresentando uma estrutura frontal bem definida e recortes laterais. Os traços distintivos são o medalhão de Medusa na ponte e a chave grega, gravada a laser nas hastes de metal. Os modelos estão disponíveis em tom dourado com lentes espelhadas douradas, ou em prata escuro com detalhes em cinza-escuro e lentes espelhadas cinza.

VE 2212 Grecamania Pilot, óculos da Versace VE 2212 Grecamania Pilot, óculos da Versace

VE 2213 Grecamania Visor

Este modelo de óculos de sol em forma de visor distingue-se por uma estrutura frontal bem definida e recortes laterais. A ponte é enriquecida pelo medalhão de Medusa, enquanto as hastes finas de metal são embelezadas com a chave grega gravada a laser. Os óculos de sol em forma de visor estão disponíveis em uma paleta de cores douradas com detalhes em tom dourado e lentes cinza.

VE 2213 Grecamania Visor, da Versace VE 2213 Grecamania Visor, da Versace

VE 1257

O padrão de chave grega nas hastes e as ponteiras das hastes decoradas com um medalhão de Medusa caracterizam este estilo de óculos de grau para homens. A estrutura metálica de aro aberto apresenta uma ponte dupla com efeito “clip-on”, enquanto as hastes com o padrão de chave grega gravada a laser, são decoradas com ponteiras com o medalhão de Medusa. Este modelo de óculos de grau é apresentado com uma armação dourada, ponte dupla e ponteiras das hastes em metal preto mate.

VE 1257, óculos da Versace VE 1257, óculos da Versace