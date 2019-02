Verissimo responde bem ao tratamento, informa hospital

Porto Alegre – O escritor Luis Fernando Verissimo responde bem ao tratamento, mas seu estado de saúde ainda é considerado grave, informou boletim da equipe médica do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no final da tarde desta sexta-feira (23). Verissimo está internado desde a quarta-feira (21) com uma infecção de origem ainda não diagnosticada, permanece sedado, respirando por aparelhos e passando por hemodiálise.

O cronista gaúcho, de 76 anos, começou a se sentir mal depois de voltar de uma viagem por Araxá (MG) e Rio de Janeiro. Segundo a equipe médica do hospital, ele entrou no hospital apresentando fadiga, dores musculares e febre. Ainda não há um diagnóstico da origem da infecção.