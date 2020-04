Vendedor anuncia torresmo em live de governador, viraliza e sai da crise

O vendedor de torresmo e linguiças artesanais Airton Fonteles, de 42 anos, fez um anúncio nada convencional de seus produtos durante a live do governador do Ceará, Camilo Santana, em uma rede social.

Enquanto Camilo anunciava a prorrogação do decreto de quarentena no estado por mais 15 dias, no sábado (4), o proprietário da Sabore Charcutaria Gourmet entrou na transmissão ao vivo para enviar uma mensagem aos mais de 15 mil espectadores que acompanhavam o político.

“Boa noite, trabalhamos com torresmo a pronta entrega. Coisa de primeira”, escreveu o comerciante, que logo recebeu um retorno. “Qual o telefone do torresmo?”, indagou um usuário que acompanhava a live.

Segundo Airton, a atitude, que viralizou em questão de minutos, rendeu a ele mais de 30 pedidos para entregas no dia seguinte, o que acabou com seu estoque. Além disso, o número de seguidores do perfil da charcutaria cresceu 700% em menos de 24 horas; e muitos deles já se tornaram clientes.

“Pesquisei live de artistas, cantores, humoristas…”

A estratégia de Airton foi pensada após enfrentar uma queda de 80% das vendas como resultado do fechamento do comércio.

“Minha venda era 100% no atacado, para proprietários de bares e restaurantes, e me perguntei como ia conseguir atingir a clientela sem nunca ter visto ninguém nem ter sentado com nenhum cliente antes. Me surgiu essa ideia de entrar em alguma live de alguém muito famoso e conhecido dentro da minha cidade. Pesquisei artistas, cantores, humoristas… mas me vi numa nova questão: o público, talvez, não fosse se interessar pelo meu segmento. Achei que não teria o impacto que eu precisava, principalmente na live de um humorista… talvez o público não levasse a minha mensagem a sério”, analisa.

A ideia de participar da transmissão do governador Camilo Santana surgiu de repente. “Sou totalmente a favor do decreto e, em momento algum, critiquei ou fiz chacota denegrindo a imagem dele. Aplaudi e bati palmas, mas vi minha oportunidade ao acompanhar o crescimento das visualizações. Foi despertando a minha vontade e, quando chegou no pico de 15 mil a 20 mil visualizadores, comecei a soltar a minha propaganda de forma sutil e objetiva”, conta.

A estratégia que deu certo

Airton explica que fez a mesma postagem a cada cinco minutos de live durante dois minutos ininterruptamente . “Até que começou a pipocar mensagem no meu Instagram. Aí, pensei: já deu, vou encerrar. E foi justo na hora que o governador também estava encerrando a live dele”, lembra.

De acordo com o vendedor, a repercussão foi positiva. “Tive feedback de ‘marqueteiros’ e pessoas empreendedoras, que aplaudiram a minha iniciativa diante de uma crise dessas. Criei uma oportunidade de enxergar a luz e sair dessa treva”, diz, rindo.

Contando com a ajuda da namorada e do filho, Airton afirma ter passado por dias difíceis no negócio.” Sempre tive o apoio deles, que viam minha angústia e estavam me incentivando, me levantando. E, graças a Deus, diante de todos os fatos, hoje, é só trabalhar e colher os frutos”, agradece ele.

Prevendo um crescimento de 500% nas vendas, ele garante: “Com certeza, saí da crise”.

Quem é Airton?

O empresário já está no ramo de alimentos e bebidas há anos. “Sou sommelier na área de enogastronomia e tive uma distribuidora de bebidas, onde trabalhava com vinhos. Sempre fiz um trabalho ético e as portas ficaram abertas com os clientes, até que entrei com esse novo segmento, da charcutaria”, diz ele.

Com dois amigos apreciadores de churrasco, Airton começou a fazer linguiça para consumo próprio aos final de semana. “Foram chegando mais amigos e incentivando. Coube a mim assumir este papel de produção e comecei a estudar o assunto. Fui estruturando intelectualmente essa área do conhecimento e, com isso, começamos a fazer vendas semanais para churrascarias, petiscarias e bares que aprovaram o resultado”, afirma.

No entanto, em 2019, o empresário optou por vender também torresmos pelo custo mais baixo de produção. “Estava precisando de um produto que dava giro mais alto porque a linguiça tem um valor agregado baixo. Então, pensei no torresmo, que é um produto mais popular, uma iguaria que todo mundo aprecia”, recorda ele, que buscou informações para o novo negócio na internet. “Passei a procurar sobre qualidade de insumo e a questão de salga e fui me aprofundando. Estudei pelo YouTube, vendo vídeos sobre fabricação, tempero, etc”, completa.

“Pra 1kg de torresmo, uso 7g a 10g de sal, justamente para o sabor não ficar gritante e todos poderem consumir com moderação”, explica, avisando que está bem abaixo da medida máxima diária por pessoa.

Os produtos

O famoso torresmo é vendido pronto e embalado por R$60 o quilo. Além disso, o menu ainda conta com linguiças bovinas feitas com corte de alcatra. Destacam-se a Tipo Cuiabana (queijo, alho, chimichurri, etc), por R$33 o quilo, e a Dijon (mostarda dijon, creme de leite, alho, etc), por R$32 o quilo. A linguiça sertaneja, com carne de sol, sai por R$29 o quilo. Embutidos de frango, carne suína e de cordeiro também integral o cardápio de delivery, que ele mesmo faz com a esposa.