Venda do Rock in Rio Card começa às 22h desta quinta

A partir das 22 horas de quinta-feira, 10, os fãs do Rock in Rio poderão garantir o ingresso para o festival, que será realizado em uma nova Cidade do Rock, no Parque Olímpico, nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017.

Para a edição do Rock in Rio 2017, o valor da entrada será de R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia-entrada).

Cem mil unidades do Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso antecipado, serão colocados à venda neste dia no Ingresso.com, canal oficial de vendas.

A organização do festival prevê um momento de grande procura, visto que em 2015 todos os 100 mil Rock in Rio Cards se esgotaram em menos de duas horas.

Até o momento já foram anunciados oficialmente Maroon 5 (16/09), Aerosmith (21/09) e Red Hot Chili Peppers (24/09).

Uma inovação do festival para a edição de 2017 é que o ingresso, antes no formato de cartão, será substituído por uma pulseira de identificação com chip, em sete modelos diferentes, de acordo com o dia do festival.

O limite de compra é de até quatro entradas por CPF, sendo até uma meia-entrada. Clientes Itaú terão 15% de desconto na compra do Rock in Rio Card (desconto não cumulativo com a meia-entrada) e parcelamento em até oito vezes sem juros- exclusivo para pagamento com cartões de crédito Itaú e Itaucard.

Nova Cidade do Rock. Para a próxima edição, o festival terá uma nova Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, que será quase duas vezes maior do que o espaço anterior.