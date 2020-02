Vencedor do Oscar, Parasita chega a plataformas de streaming

Após sucesso nos cinemas e conquista do Oscar 2020, além de vários outros prêmios, o filme Parasita chegou esta semana à plataforma Looke. Dirigido por Bong Joon-ho, mostra a família de desempregados Ki-taek, que vive em um porão sujo e superapertado.

Por obra do acaso, o filho adolescente começa a dar aula de inglês para uma garota de família rica. Daí surge a ideia de todos se infiltrarem nesse mundo de riqueza.

No Oscar, cuja cerimônia aconteceu no começo de fevereiro, ao todo, o filme recebeu 4 estatuetas – “Melhor Filme”, “Melhor Roteiro Original”, “Melhor Diretor” e “Melhor Filme Estrangeiro”.

E Bong Joon Ho agora é o primeiro diretor coreano a ser premiado com a estatueta. Na ocasião, em seu discurso, ele elogiou a mudança de perspectiva dos organizadores do prêmio e declarou que a categoria é, de agora em diante, internacional. O longa também está disponível no Google Play.