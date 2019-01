Veja a lista dos indicados ao Oscar 2019

São Paulo – Foi divulgada nesta terça-feira (22) a lista dos indicados ao Oscar 2019 em um live no site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A 91ª edição do maior prêmio do cinema mundial será realizada no dia 24 de fevereiro, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Confira abaixo os indicados aos prêmios:

Melhor atriz coadjuvante

Amy Adams – Vice

Marina de Tavira – Roma

Regina King – Se a Rua Beale falasse

Emma Stone – A Favorita

Rachel Weisz – A Favorita

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali – Green Book: o guia

Adam Driver – BlackxKlansman

Sam Elliot – Nasce uma estrela

Richard E. Grant – Poderia me perdoar?

Sam Rockwell – Vice

Melhor filme estrangeiro

Cafarnaum – Líbano

Guerra fria – Polônia

Nunca deixe de lembrar – Alemanha

Roma – México

Assunto de família – Japão

Melhor roteiro adaptado

A balada de Buster Scruggs – Joel Coen & Ethan Coen

Infiltrado na Klan – Charlie Watchtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee

Poderia me perdoar? – Nicole Holofcener e Jeff Whitty

Se a Rua Beale falasse – Barry Jenkins

Nasce uma Estrela – Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters

Melhor roteiro original

A Favorita – Deborah Davis e Tony McNamara

No coração da escuridão – Paul Schrader

Green Book: o guia – Nick Vallelonga, Brian Currié, Peter Farrelly

Roma – Alfonso Cuarón

Vice – Adam McKay

Melhor ator

Christian Bale – Vice

Bradley Coooper – Nasce uma estrela

Willem Dafoe – No portal da eternidade

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book: o guia

Melhor atriz

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – A esposa

Olivia Colman – A Favorita

Lady Gaga – Nasce uma estrela

Melissa McCarthy – Poderia me perdoar?

Melhor diretor

Infiltrado na Klan – Spike Lee

Guerra fria – Pawel Pawlokowski

A Favorita – Yorgos Lanthimos

Roma – Alfonso Cuarón

Vice – Adam McKay

Melhor filme

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A favorita

Green Book: o guia

Roma

Nasce uma estrela

Melhor animação

Os Incríveis 2

Ilha dos Cachorros

Mirai

WiFi Ralph

Homem-Aranha no Aranhaverso

Melhor documentário em curta-metragem

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

Melhor documentário

Free Solo

Hale County: This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor curta de animação

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor curta-metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Melhor figurino

A Balada de Buster Scruggs

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Melhor mixagem de som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Roma

Nasce uma Estrela

Melhor edição de som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Um Lugar Silencioso

Roma

Trilha sonora original

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Se a Rua Beale Falasse

Ilha dos Cachorros

O Retorno de Mary Poppins

Melhor edição

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – O Guia

Vice

Melhor direção de arte

Pantera Negra

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor fotografia

Guerra Fria

A Favorita

Nunca Deixa de Lembrar

Roma

Nasce uma Estrela

Melhores efeitos visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

O Primeiro Homem

Jogador nº 1

Han Solo: Uma História Star Wars

Melhor maquiagem e cabelo

Border

Duas Rainhas

Vice

Melhor canção original

All the Stars, de Pantera Negra

I’ll Fight, de RBG

The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins

Shallow, de Nasce uma Estrela

When a Cowboy Trades his Spurs for Wings, de The Ballad of Buster Scruggs