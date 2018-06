Veja o vídeo que vai abrir as transmissões da Copa 2018

São Paulo — A Fifa divulgou nesta quinta-feira um vídeo que vai abrir as transmissões de TV da Copa 2018 em todo o mundo, como aconteceu no caso do evento no Brasil.

Entre referências do folclore da Rússia como um dragão (que no país pode ser visto em um parque turístico soltando fogo de verdade), e um pássaro mágico, figuram foguetes, embarcações, muita neve e castelos. Nesse cenário, grandes jogadores do mundo surgem em seus momentos de glória.

A Rússia joga hoje contra a Arábia Saudita, a partir das 12h. As seleções carregam poucas expectativas de brilho durante a partida, de acordo com as posições que ocupam no ranking da Fifa. Os sauditas estão em 67ª posição e os russos, em 70ª.