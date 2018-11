Veja o lineup completo do Lollapalooza Brasil 2019, que acontece em abril

São Paulo — O Lollapalooza divulgou nesta quarta-feira (21) o lineup da edição de 2019 do festival, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril do ano que vem no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dentre os nomes confirmados estão Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Sam Smith, The 1975 e Interpol. Confira a lista completa:

Ingressos

As vendas de ingressos, que começaram em 29 de setembro, já estão no segundo lote. O Lolla Pass (que vale para os três dias de festival) custa 1.800 reais a inteira e 900 reais a meia-entrada.

Já o Lolla Lounge Pass, que dá acesso ao lounge do evento, custa 2.313 reais a meia e 2.976 reais a inteira.

A lista completa

Veja a lista em ordem alfabética: