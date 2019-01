Veja mesas de jantar modernas que são quase obras de arte

Viva Decora, com edição de Redação EXAME

É em torno da mesa de jantar que as famílias se reúnem, junto aos amigos, para fazer uma bela refeição. E é justamente por isso que a sala precisa ser devidamente ambientada.

Cada móvel escolhido para sua decoração deve atender não só ao gosto e às necessidades dos moradores, mas fazer com que todos, inclusive os convidados, se sintam confortáveis e bem acolhidos.

Muito se pode fazer para deixar uma área de jantar mais atual. O principal é apostar em uma mobília moderna, cheia de estilo e personalidade. Certas peças, devido ao seu tamanho ou função, podem ganhar um destaque especial, sendo responsáveis por ditar quase toda a proposta decorativa.

Nesse caso, a mesa é o móvel que adicionará o toque principal de elegância e personalidade ao ambiente. A seguir, confira modelos de mesas de jantar modernas existentes no mercado e como inserir uma delas na decoração de sua casa.

Como escolher a mesa certa para a sala de jantar

Primeiro, não se deve basear qualquer escolha de decoração apenas nas tendências do momento. O mais importante para uma mesa de jantar não é ser bonita, mas, sim, adequada ao espaço disponível e ao seu uso.

Suas dimensões devem estar de acordo com os parâmetros recomendados e seu estilo deve seguir a proposta de interiores.

Dizer que um ambiente é moderno não significa que tudo em sua decoração tenha que ser high tech, por exemplo. A mesa de jantar atual pode assumir muitas formas, ser feita de vários materiais e ter cores e texturas diversas.

O seu design pode seguir uma linha mais tradicional ou ser totalmente único. As peças podem ser feitas tanto de madeira quanto de vidro, pedra ou outro material.

Existem opções lindíssimas de mesas de jantar disponíveis no mercado. Com certeza, uma delas se adequa melhor a sua decoração. Avalie o estilo da sua casa.

O que combinaria melhor com a sua sala de jantar? Será que o ideal seria uma peça mais neutra ou uma que se destaque do cenário? Analise as imagens apresentadas neste texto e se inspire.

Quais tipos de mesas de jantar modernas existem

Não existe um único tipo de mesa de jantar moderna, mas vários. Nas propostas atuais de design e arquitetura de interiores, móveis seguem linhas de tendências bem diferentes.

Os mais comuns são aqueles de traços bem definidos, cores neutras e acabamentos simples, mas opções não param por aí.

Existem mesas que são simplesmente retas. Algumas têm tampos e pés feitos de tábuas de madeira natural e outras apresentam componentes em metal e vidro.

Com o avanço das tecnologias, as fábricas começaram a inovar ainda mais, apresentando peças em materiais como acrílico. Geralmente, móveis assim costumam ser usados em propostas minimalistas, de aparência clean e futurista.

Também existem as mesas em formato orgânico, com bordas recortadas e até algumas curvas. É difícil encaixar uma mesa assim na decoração de uma sala de jantar, mas não é impossível – e ela é capaz de dar mais fluidez ao ambiente.

Móveis como esse podem apresentar tampo feito de madeira de demolição, pedra ou outro elemento natural. Também podem ser moldados em cimento ou com alguma resina sintética.

Itens com acabamentos metálicos e transparências deixam qualquer ambiente com visual mais moderno. Só que os artistas contemporâneos podem sempre surpreender as pessoas e criar mesas de jantar realmente ousadas.

Nada impede que a pessoa tenha na sala um móvel feito de itens que iriam para o lixo, por exemplo. Ou talvez com um suporte tipo cavalete ou como se fosse uma trama de gravetos.

As cadeiras que acompanham as mesas de jantar modernas

Uma decoração de interiores bonita não é resultado do planejamento de uma única peça, mas de um conjunto inteiro. Cada detalhe dos ambientes de uma casa deve ser bem pensado.

Para a sala de jantar, cadeiras com encosto alto sempre deixam os cenários sofisticados, mas, se o lustre sobre a mesa de jantar ficar em altura mais baixa, é o caso de considerar encosto baixo.

Peças revestidas em tecido de cor branco, preto ou cinza estão bastante na moda, mas quem não tem medo de ousar deve apostar nas coloridas, dando um toque divertido à decoração.Lembre-se: o mais importante é unir seu gosto pessoal com conforto e beleza.

