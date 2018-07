Veja imagens da final entre França e Croácia na Copa do Mundo

São Paulo – Foi a final de Copa do Mundo com a maior quantidade de gols desde 1966. A França marcou quatro vezes, garantidno vitória contra a Croácia, que pontuou duas vezes.

O estádio de Luzhiniki, em Moscou, estava lotado com as torcidas dos dois países – e de fãs de diversas nacionalidades, incluindo brasileiros.

O primeiro gol da partida foi contra, marcado pelo jogador croata Mandzukic logo nos primeiros instantes de partida. Perisic empatou, mas ainda na etapa inicial, no primeiro pênalti marcado pelo VAR em uma final de Copa, Griezmann recolocou os franceses em vantagem.

Depois do intervalo, a equipe francesa dirigida por Didier Deschamps esboçou um passeio, marcando mais duas vezes, com Pogba e Mbappé. A Croácia ainda fez um gol em cima do descuidado goleiro Lloris, mas a reação não se consolidou.

É a segunda vez que a França ganha o título mundial – a primeira vez foi em 1998, quando derrotou o Brasil na final. A Croácia, que ficou em segundo lugar no campeonato, nunca havia chegado tão longe. Também em 1998, havia chegado às semifinais.

Veja abaixo as principais imagens da partida entre Croácia e França, na final da Copa do Mundo 2018.

Gol do croata Ivan Perisic no final da Copa do Mundo

Fãs franceses assistem ao final da Copa do Mundo, em Paris, no Campo de Marte, perto da Torre Eifel

Primeiro gol da França, com chute do francês Antoine Griezmann, que desviou no croata Mandzukic

Antoine Griezmann marca o segundo gol da França na final da Copa do Mundo

Partida entre França e Croácia pela Copa do Mundo da Rússia 2018

Dejan Lovren, da Croácia, pula para cabecear a bola contra o jogador francês Olivier Giroud, na final da Copa do Mundo 2018 em Moscou, na Rússia

Jogador Paul Pogba da Fança contra o Ivan Perisic da Croácia durante a final na Copa do Mundo 2018

Brigitte Marcon, presidente da França Emmanuel Macron, presidente da FIFA Gianni Infantino, presidente da Rússia Valdimir Putin e presidente da Croácia Kolinda Grabar-Kitarovic, na final da Copa do Mundo 2018

No estádio Luzhniki, em Moscou, na Rússia, presidente da França Emmanuel Macron celebra vitória de seu país ao lado de sua esposa Brigitte Macron, presidente da Fifa Gianni Infantino, presidente da Rússia Vladimir Putin e a presidente da Croácia Kolinda Grabar-Kitarovic

Torcida da França no estádio Luzhniki, em Moscou, na Rússia, celebra vitória contra a Croácia na Final da Copa do Mundo

Jogador francês Paul Pogba celebra vitória de seu time no final da Copa do Mundo

Jogadores croatas em campo, após derrota contra a França na Copa do Mundo 2018

Jogador francês Presnel Kimpembe carrega bandeira após vitória

Jogador croata Mario Mandzukic celebra o segundo gol da Croácia durante a final com a França

Fãs franceses reagem à segunda vitória de seu país na avenida Champs-Elysees, em Paris, França

Jogadores francese celebram vitória erguendo o técnico Didier Deschamps