Veja imagens da festa de encerramento da Copa do Mundo da Rússia 2018

São Paulo — França e Croácia entraram em campo neste domingo (16) para a final da Copa do Mundo da Rússia 2018. Antes de a bolar rolar, houve a festa de encerramento do maior evento do futebol mundial, com a participação especial do jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

No estádio, Lujniki, em Moscou, os russos usaram dezenas de painéis LED para mostrar imagens dos melhores momentos da Copa enquanto dançarinos faziam coreografias ao som do cantor americano Nicky Jam.

O rapper e ator também americano Will Smith e a cantora albanesa Era Istrefi se juntaram à Jam para cantar o tema da Copa “Live it up”. O estádio estava com toda a sua capacidade ocupada.

O jogador alemão Philipp Lahm, capitão da equipe campeã da Copa do Mundo do Brasil de 2014, levou ao gramado a famosa taça do torneio, acompanhado pela modelo russa Natalia Vodianova.

Veja abaixo as imagens da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia 2018.

Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2018 na Rùssia, no estádio Luzhniki, em Moscou Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2018 na Rùssia, no estádio Luzhniki, em Moscou

Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi se apresentaram na cerimônia de encerramento na Copa do Mundo 2018, no estádio de Luzhniki, em Moscou Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi se apresentaram na cerimônia de encerramento na Copa do Mundo 2018, no estádio de Luzhniki, em Moscou

Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi se apresentaram na cerimônia de encerramento na Copa do Mundo 2018, no estádio de Luzhniki, em Moscou Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi se apresentaram na cerimônia de encerramento na Copa do Mundo 2018, no estádio de Luzhniki, em Moscou

Jogador alemão Philipp Lahm, capitão da seleção alemã na Copa do Mundo do Brasil de 2014 Jogador alemão Philipp Lahm, capitão da seleção alemã na Copa do Mundo do Brasil de 2014

Jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho participa da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia 2018 Jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho participa da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia 2018