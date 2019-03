Veja como adicionar mais cor em sua cozinha

Viva Decora, com edição de Redação EXAME

Por Viva Decora, com edição de Redação EXAME

A cozinha de residência precisa, acima de tudo, ser funcional, mas também ser esteticamente agradável aos olhos. Embora esse tipo de ambiente precise sempre aparentar limpeza, um toque e outro de cor na decoração é permitido —e até aconselhável pelos arquitetos e designers de interiores.

Cozinhas podem ser ambientadas com móveis de vários materiais, cores e acabamentos diferentes. O mais importante é que eles sejam fortes e resistentes, principalmente contra umidade.

Depois dos eletrodomésticos, pode-se dizer que o item mais importante do cômodo é a pia. E ela pode ser toda feita em inox, assim como ter o tampo em pedra; e até ficar presa à parede apenas por meio de uma mão francesa.

Mas, o comum é ter na cozinha também balcões e armários aéreos. Alguns desses módulos podem ser feitos em metal ou alvenaria. Só que a maioria das pessoas prefere mesmo investir em peças de madeira, principalmente aquelas em MDF.

As características desse material são bem superiores; fora que há mais possibilidades de tamponamento dos móveis, algo que agrada bastante os consumidores.

Quais as cores mais indicadas para móveis de cozinhas

Em geral, as pessoas têm investido mais em móveis de tons neutros para cozinha —principalmente o branco e os amadeirados claros.

Mas as fábricas também oferecem outras combinações, como peças em cinza, preto, amarelo, verde, laranja, vermelho, azul e muitas outras cores diferentes. Em tese, todas as opções caem bem com propostas de decoração de cozinhas. Tudo é só uma questão de intenção de projeto.

De acordo com a psicodinâmica das cores, os tons quentes, como aqueles presentes nas frutas vermelhas, supostamente estimulariam mais a fome.

Os tons frios são bons para aqueles que querem ficar sempre em forma, pois inibem o apetite. Já alguns mais em específico, como o laranja e o verde, lembrariam as pessoas dos benefícios de uma alimentação mais saudável.

Móveis não costumam sair barato, mesmo aqueles fabricados em série. Por esse motivo é que não são trocados com tanta frequência quanto se gostaria —só quando há a necessidade de atualizar os ambientes da casa.

Na hora da compra, muitos preferem não arriscar e acabam investindo o dinheiro em peças mais simples, neutras, que possam combinar com todo o tipo de decoração e resistir mais às transformações da moda.

Uma ideia mais em conta para adicionar cor nas cozinhas é mudar eventualmente itens de revestimento e principalmente de ornamentação.

Quais os materiais mais requisitados para revestimento de piso e parede de cozinhas

Cozinhas são consideradas áreas molhadas. E como tal, elas precisam ter suas superfícies bem protegidas de umidades. Sendo assim, os revestimentos disponíveis nas lojas mais indicados para cobrir suas paredes e pisos são os azulejos e os porcelanatos.

Mas já existem outras infinidades de materiais vendidos que podem servir também para este fim, como as placas de aço inoxidável.

Infelizmente, alguns tipos de revestimento para cozinhas são bastante caros. As pastilhas de vidro, por exemplo, são um material que vem sendo muito requisitado em propostas de decoração contemporânea.

Isso porque elas dão um brilho e uma textura muito bonita e diferente para as paredes e pisos de ambientes. Acontece que elas são placas bastante caras, que dificilmente podem ser adquiridas por qualquer pessoa.

Opções mais em conta de revestimento para cozinhas

Existem outras formas de proteger e personalizar as paredes das cozinhas antigas, adicionando mais cor às suas superfícies.

Uma delas é fazendo aplicação de falsos ladrilhos hidráulicos —vinílicos ou em placas plásticas— e de pastilhas adesivadas sobre os azulejos velhos, principalmente na área atrás da pia.

E outra é pintar uma das paredes do ambiente com tinta lousa e desenhar com giz várias figuras coloridas.

Como adicionar mais cor na decoração de cozinhas residenciais

Uma forma de renovar constantemente o visual de uma casa é trocar os objetos menores de ornamentação.

Deixando para os móveis, eletrodomésticos e revestimentos de parede e de piso as cores neutras, os tons mais vivos são acrescentados, portanto, por meio dos acessórios.

No caso da cozinha, os próprios utensílios podem ser as peças responsáveis por deixar a cozinha mais alegre e atual.

Além destes itens caros e utilitários, tem outros objetos que podem ser acrescentados na decoração da casa para dar mais cor a cozinha.

São exemplos vasos com temperos, garrafas de bebidas, potes de comidas, jardineiras, fruteiras e arranjo de flores. Também livros de culinárias, pratos, bandejas, sousplats, panos de prato, pegadores de panelas, tábuas de carne, relógio, tapete, quadros e banquetas.

Agora que você já recebeu todas estas dicas, estude maneiras mais em conta de você mudar o visual de sua cozinha.

Use e abuse da criatividade para deixar o ambiente mais alegre e colorido —seja através de móveis, revestimentos, utensílios ou ornamentos.

Estas dicas para deixar sua cozinha mais alegre foram criadas pela equipe Viva Decora.