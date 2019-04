Veja as primeiras imagens de “The Mandalorian”, a nova série de Star Wars

Chicago — Star Wars acrescentou uma série, “The Mandalorian“, ao seu catálogos de produtos, a primeira de ação real de toda a franquia e cujas primeiras imagens e logotipo foram revelados este domingo.

“The Mandalorian” é protagonizada por Pedro Pascal, conhecido por suas atuações em “Game of Thrones” e “Narcos”. A produção estará disponível nos Estados Unidos a partir de 12 de novembro na futura plataforma de conteúdos em streaming da Disney, a Disney+, que tem previsão de chegar à América Latina no final de 2020.

O diretor Jon Favreau é o roteirista e produtor executivo de uma história completamente nova e que gira em torno da figura de um misterioso guerreiro (Pascal).

“A série inicia uma nova geração que tem como objetivo agregar mais adeptos”, explicou Favreau, no evento Star Wars Celebration, em Chicago, nos Estados Unidos, diante dos aplausos e dos gritos de milhares de fãs.

Com a conclusão da série de filmes prevista para o final deste ano, a Disney e a produtora Lucasfilm elaboraram uma história que parte dos eventos narrados na saga original, após a queda do Império e antes do nascimento da Primeira Ordem, mas que irá inaugurar uma novo etapa na galáxia.

Pascal, recebido com empolgação pelo público, disse estar feliz por encarnar um novo personagem, que ele descreveu como “icônico”.

“É um personagem moralmente questionável”, adiantou o ator chileno.

“The Mandalorian” também contará com os atores Gina Carano e Carl Weathers e com o produtor Dave Filoni.