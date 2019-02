Veja a primeira imagem das atrizes de “Os Caça-Fantasmas” vestidas com novo uniforme

Ainda não foram reveladas imagens oficiais do elenco da nova versão do filme Os Caça-Fantasmas, mas uma foto não-oficial acaba de ser postada por um fã em um fórum online. Nela, é possível ver as atrizes Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones vestindo o novo uniforme da equipe. Veja a imagem completa abaixo:

No fim de junho, Paul Feig, o diretor do reboot, mostrou, pela primeira vez, o uniforme que a equipe vai vestir nas telas. Além disso, o cineasta também mostrou a nova mochila de prótons.

Os uniformes não parecem muito diferentes dos da versão de 1984, assim como a mochila que aprisiona os fantasmas. Porém, é possível notar que o filme segue um caminho mais “realista” para as personagens, com um figurino mais próximo ao uniforme dos bombeiros, enquanto sua principal arma ganha um visual mais enferrujado e caseiro.

Na semana passada, foi revelada — também pelo diretor Paul Feig — a primeira imagem do Ecto-1, o carro que as Caça-Fantasmas irão usar no novo filme. O Ecto-1 do filme de 1984 era um Cadillac Professional 1959 modificado. O novo carro parece ser mais quadrado que o original, perdendo os “rabos-de-peixe” característicos do veículo da General Motors, mas mantendo a escada lateral e as sirenes e luzes do primeiro carro.

O novo Caça-Fantasmas tem estreia marcada para 22 de julho de 2016.