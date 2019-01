Veja a lista dos filmes e séries que chegam à Netflix em fevereiro

São Paulo – Em fevereiro, 50 séries, filmes, documentários e conteúdos infantis entram no catálogo da Netflix. Entre as estreias, 35 são conteúdos originais produzidos pelo serviço de streaming.

Na seara de filmes, o serviço de streaming continua apostando em produções próprias após o sucesso de “Roma”, grande indicado ao Oscar deste ano. Uma estreia de peso é o filme “Velvet Buzzsaw”, estrelado por Jake Gillenhaal (“O Segredo de Brokeback Mountain” e “Johnnie Darko”), John Malkovich e Rene Russo. Outro destaque é “High Flying Bird”, dirigido pelo vencedor do Oscar Steven Soderbergh (“Traffic”) e roteiro de Tarell Alvin McCraney, ganhador do Oscar por “Moonlight – Sob a Luz do Luar”.

Entre as séries de destaque, está a The Umbrella Academy. Produzida pela Netflix, ela conta a história de uma família de super-heróis que tenta desvendar o segredo da morte do pai. A série Shadowhunters chega ao final, e “Station 19”, um “spin-off” de Grey´s Anatomy, estreia no catálogo contando o dia a dia exaustivo de bombeiros.

Entre os documentários, é aguardada a 6ª temporada da série gastronômica Chef´s Table. No conteúdo infantil, chega ao serviço de streaming a segunda temporada de “Elena de Avalor”, “Ducktales: Os Caçadores de Aventuras” e “O Bom Dinossauro”, todas produções da Disney. A animação “Star Wars Rebels” chega à sua temporada final.

A seguir, confira a lista completa das novidades previstas para chegar à Netflix no mês que vem. As datas de início estão sujeitas a alteração, segundo o serviço de streaming.

Dia 1

Disney : O bom dinossauro

Velvet Buzzsaw (filme da Netflix)

Boneca Russa (série da Netflix)

Sempre Bruxa (série da Netflix)

Nightflyers (série da Netflix)

Station 19 (série)

Investigação criminal – 4ª temporada (série)

P.O.L.I.C.I.A – 3ª temporada (série)

Dear Ex (filme da Netflix)

Ressurreição (filme)

Aterrorizados (filme)

Heal – O Poder da Mente (documentário)

Zoe e Raven: Valentine’s Day (desenho da Netflix)

Vera: Dia do Coração (desenho da Netflix)

Disney – Elena de Avalor – 2ª temporada (desenho)

Star Wars Rebels – 4ª temporada (desenho)

Disney – Ducktales – Os Caçadores de Aventuras: Woo-oo! (desenho)

Disney – O Bom Dinossauro (desenho)

Dia 5

Ray Romano: Right Here, Around the Corner (documentário da Netflix)

Dia 7

A Terra É Plana (documentário)

Dia 8

High Flying Bird: filme da Netflix dirigido por vencedor do Oscar Steven Soderbergh e mesmo roteirista do também premiado "Moonlight "

High Flying Bird (filme da Netflix)

Mandou bem – México (série da Netflix)

One day at a time – 3ª temporada (série da Netflix)

O Sucessor (série Netflix)

Dumplin´ (filme da Netflix)

Árvore de Sangue (filme da Netflix)

ReMastered: As Duas Mortes de Sam Cooke (documentário da Netflix)

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca – 2ª temporada (desenho da Netflix)

Dia 10

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 2 (documentário da Netflix)

Dia 14

Dirty John – O Golpe do Amor (série da Netflix)

Ken Jeong: You Complete Me, Ho (documentário da Netflix)

Dia 15

The Umbrella Academy, nova série da Netflix sobre uma família de heróis

The Umbrella Academy (série da Netflix)

Até que a gente te separe (filme da Netflix)

Yucatán (filme da Netflix)

Um Namorado para a Minha Mulher (filme)

Larry Charles’ Dangerous World of Comedy (documentário da Netflix)

O Príncipe Dragão: 2ª temporada (desenho da Netflix)

Dia 21

Amazônia (filme)

Dia 22

Chef's table: Volume 6

Supermães (série da Netflix)

Suburra: Sangue em Roma – 2ª temporada (série da Netflix)

Go! Viva do seu jeito (série da Netflix)

Paddleton (filme da Netflix)

O Fotógrafo de Mauthausen (filme da Netflix)

Pelas Ruas de Paris (filme da Netflix)

Firebrand (filme da Netflix)

Chef’s Table: Volume 6 (documentário da Netflix)

Dia 25

Ash vs Evil Dead – 3ª temporada (série)

Van Helsing – 3ª temporada (série da Netflix)

Dia 26

Shadowhunters: The Mortal Instruments: Temporada 3B (série da Netflix)

Dia 28

Megarrromântico (filme da Netflix)

Dia 27

Quién te Cantará (filme)