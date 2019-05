Veja a lista de filmes que estreiam essa semana

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

Pré-estreias

A Menina e o Leão (Mia et le Lion Blanc, França-Alemanha-África Do Sul/2019, 100 min.) – Família. Dir. Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Mia é uma jovem de 14 anos que, desde pequena, tem uma profunda amizade com Charlie, leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender o animal para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção senão fugir com ele. 12 anos.

Estreias

Borrasca (Borrasca, Brasil/2017, 72 min.) – Drama. Dir. Francisco Garcia. Com Francisco Eldo Mendes, Mario Bortolotto. Após a morte de um amigo, Gabriel e Diego conversam durante uma noite chuvosa. Os três eram amigos em comum e passam a relembrar momentos que viveram juntos, mas apenas um deles vai ao enterro – o outro se recusou porque a ex-mulher o traiu com o falecido. 14 anos.

Entardecer (Napszállta, Hungria-França/2019, 142 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos. Em 1913, durante o declínio do Império austro-húngaro, uma jovem retorna a Budapeste após anos vivendo em um orfanato. Ela começa a trabalhar na loja de chapéus comandada por parentes distantes sem que eles saibam dos laços que compartilham com a jovem. 14 anos.

A Lista de Schindler (Schindler’s List, Estados Unidos/1993, 195 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Membro do Partido Nazista, o enigmático Oskar Schindler se esforça para salvar a vida de judeus durante o Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. 14 anos.

Mademoiselle Paradis (Licht, Alemanha-Áustria/2017, 97 min.) – Drama. Dir. Barbara Albert. Com Maria-Victoria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko. Maria Theresia Paradis é uma jovem cega extremamente habilidosa no piano. Na esperança de conseguir curar sua cegueira, seus pais a levam até o doutor Mesmer, médico que explora métodos alternativos. 14 anos.

A Sombra do Pai (Brasil/2018, 92 min.) – Terror. Dir. Gabriela Amaral Almeida. Com Júlio Machado, Nina Medeiros, Luciana Paes. Dalva, de 9 anos, torna-se responsável por sua casa quando o pai fica doente. Ela, então, deixa de lado atividades infantis para cuidar dele. 16 anos.

Tudo o que Tivemos (What They Had, Estados Unidos/2019, 101 min.) – Drama. Dir. Elizabeth Chomko. Com Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster. Bridget retorna à casa da mãe, Ruth, após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve devido aos sintomas de Alzheimer. Junto com o pai e o irmão, ela precisa decidir se deve internar a mãe em uma casa de repouso. 12 anos.