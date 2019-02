1. Cate Blanchett veste Armani Privé. zoom_out_map 1 /15 (Getty Images)

2. Naomi Watts veste Armani Privé. zoom_out_map 2 /15 (Getty Images)

3. Priyanka Chopra veste Zuhair Murad. zoom_out_map 3 /15 (Getty Images)

4. Olivia Munn veste Stella McCartney. zoom_out_map 4 /15 (Getty Images)

5. Alicia Vikander veste Louis Vuitton. zoom_out_map 5 /15 (Getty Images)

6. Jennifer Lawrence veste Dior. zoom_out_map 6 /15 (Getty Images)

7. Brie Larsen veste Gucci. zoom_out_map 7 /15 (Getty Images)

8. Heidi Klum veste Marchesa. zoom_out_map 8 /15 (Getty Images)

9. Charlize Theron veste Christian Dior. zoom_out_map 9 /15 (Getty Images)

10. Kerry Washington veste Versace. zoom_out_map 10 /15 (Getty Images)

11. Rachel McAdams veste August Getty Atelier. zoom_out_map 11 /15 (Getty Images)

12. Jennifer Garner veste Versace. zoom_out_map 12 /15 (Getty Images)

13. Olivia Wilde veste Valentino. zoom_out_map 13 /15 (Getty Images)

14. Grávida, Chrissy Teigen veste Marchesa. zoom_out_map 14 /15 (Getty Images)

15. Grávida também, Emily Blunt veste Prada. zoom_out_map 15/15 (Getty Images)

São Paulo – Embora seja um grande evento voltado para o universo cinematográfico, os vestidos usados pelas celebridades no Oscar são também a grande atração da premiação.

Neste ano, como de costume, não foi diferente e algumas mulheres simplesmente arrasaram na escolha do figurino.

Assinados por estilistas famosos, as cores e os modelos foram variados. Confira nas imagens 15 vestidos que brilharam no tapete vermelho do Oscar 2016.