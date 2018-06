Vargas Llosa é internado com hematoma e leve traumatismo cranioencefálico

Madri – O escritor peruano Mario Vargas Llosa foi internado nesta quinta-feira em Madri (Espanha) após cair em casa e sofrer um hematoma e um leve traumatismo cranioencefálico nesta madrugada.

“O paciente, senhor Mario Vargas Llosa, sofreu uma queda no seu domicílio de madrugada, produzindo uma dor intensa na região do glúteo e do quadril do lado esquerdo”, explicou em comunicado o Hospital Ruber Juan Bravo.

O prêmio Nobel fez exames de imagem, que comprovaram que não ele não teve fraturas, mas sim “um grande hematoma na região glútea esquerda e leve traumatismo cranioencefálico”.

A equipe médica recomendou que o escritor permaneça internado para acompanhamento e evolução do hematoma, conforme o comunicado.

Mario Vargas Llosa, de 82 anos, e a mulher dele, Isabel Preysler, de 67, voltaram ontem de uma viagem ao Observatorio del Roque de los Muchachos, em La Palma, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico.