Varandas: melhor decoração e sugestão de modelos de cadeiras

Os novos empreendimentos imobiliários provam que uma forte tendência de mercado são os apartamentos com varanda.

As plantas mais compactas se beneficiam por esta integração entre ambientes internos e espaços abertos – que podem ser mantidos assim ou serem, posteriormente, fechados com vidro. E para mais conforto e sofisticação, a sugestão é acrescentar a essas áreas cadeiras, sofás e outros móveis.

Escolher os móveis certos para sua varanda

A varanda – seja um espaço aberto ou fechado – pertence ao conjunto de ambientes de um apartamento. Ou seja, ela não pode ser ignorada pelo decorador.

O contrário, seu design deve ser bem pensado de modo a manter uma ligação visual com o restante do imóvel. Contudo, não ignorando as regras estabelecidas pelo condomínio que definem o que pode ser usado sem interferir na estética da fachada do edifício.

Sua personalização precisará ser adequada a uma série de questões. Um dado que não pode ser ignorado, por exemplo, é qual a exposição da área à umidade e raios solares. Outra coisa importante a se considerar é quanto ao uso que será dado a este espaço.

Uma simples varanda pode apresentar mil e uma utilidades. Ela pode vir a servir de espaço de contemplação para o mundo exterior.

Uma ampliação ou complemento da área da sala de estar e de jantar. Um recanto para meditação, recreação, recepção de amigos ou preparo de alimentos – como é o caso das varandas gourmets. E até mesmo ser um local de trabalho, em substituição ao home office tradicional.

Após refletir bem sobre a melhor possibilidade de uso para uma determinada varanda, é possível estabelecer um guia para escolha de seus móveis. Também se deve analisar, como dito antes, as características do próprio ambiente.

Assim, fica mais fácil tomar certas decisões de compra – talvez priorizar por peças mais resistentes às intempéries ou pelas mais confortáveis.

O projetista precisa ter em mente que, sim, a varanda é um dos recintos em que as pessoas poderão passar boa parte do seu dia.

Portanto, os móveis no local precisaram ser bonitos, de boa qualidade e funcionais; que combinem com o espaço e atentam as necessidades tanto do ambiente quanto de seus usuários. E o fato de ser um recanto mais aberto permite certas inovações decorativas.

Dê a atenção que sua varanda merece

Tem gente que pensa que tudo aquilo que não foi utilizado dentro de casa pode ser destinado para a varanda. O certo é tratar a ambientação deste espaço com cuidado, pois sua imagem pode afetar a impressão que se tem de todo o restante do imóvel. Ou seja, sua decoração também precisa ser trabalhada para ficar bonita, interessante, e funcional.

Mesmo que uma varanda seja pequena, é possível criar dentro dela vários recantos especiais. Os designers costumam se valer dos móveis para formar e separar certas zonas.

Por exemplo, um conjunto de estofados e mesinhas para uma área de convivência. Uma bancada e banquetas próximas à churrasqueira para os momentos de degustação de comidas e bebidas. E uma chaise com puff para um canto de leitura.

Mais importante do que escolher os móveis para a varanda pensando no impacto visual que eles irão causar no cenário, é preciso considerar a qualidade. É possível, devido às condições locais, que estas peças venham a ter uma vida útil menor, a não ser que possuam uma alta resistência e impermeabilidade – se assim necessário. Por isto é que existem lojas especializadas apenas na venda de móveis para varanda.

Para este tipo de ambiente, pode-se adotar uma decoração composta por um mobiliário mais rústico, talvez em madeira natural, sem problemas.

Mas o indicado, neste caso, é aplicar uma camada de verniz protetor para tentar aumentar a vida útil destas peças. E, para as partes com algum acabamento estofado, revestir com um tecido capaz de conter a incrustação de partículas de água e de poluição.

Por fim, é preciso destacar aqueles móveis fabricados especialmente para áreas abertas fibra sintética, plástico ou alumínio.

Estes são, certamente, os modelos mais indicados para compor decorações de varandas. Com eles é possível criar cenários com visual leve e moderno – bem de acordo com os estilos das propostas contemporâneas mais requeridas pelos consumidores no momento.

Cadeira: a peça que não pode faltar em sua varanda

Geralmente as decorações de varandas costumam apresentar um visual mais simples. E como em muitos apartamentos este cômodo é compacto, não é adotado muitas peças mobiliárias para a sua ambientação.

Ou seja, os poucos itens que se tem assumem um significado extremamente relevante dentro do conjunto. As cadeiras, no caso, são quase como itens coringas, se destacando de muitos modos no cenário.

Nas decorações de varandas as cadeiras podem acompanhar mesas de refeições ou conjuntos de estofados.

No primeiro caso, é melhor optar por um modelo com um design mais simples, sem braço, e feito em um material que possa ser facilmente limpo, resistente a respingos de gordura. Já no segundo caso o modelo escolhido pode ser com braço, e tendo base e encosto coloridos e estampados.

Cadeiras com design mais clean e em cores neutras. Cadeiras mais elaboradas, com partes vazadas, torneadas ou texturizadas. Cadeiras em estilo clássico, moderno, vintage e industrial.

Sua varanda pode ficar um agradável local de descanso e relaxamento. Para isso, capriche na escolha dos móveis certos.

