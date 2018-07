“Vaquinha” online pede US$ 100 milhões para Kylie Jenner ser bilionária

Recentemente, a revista Forbes trouxe em sua capa Kylie Jenner, destacando a possibilidade de a modelo e empresária de 21 anos se tornar a mais jovem bilionária da história. Sua fortuna é avaliada em US$ 900 milhões.

Pensando nisso, um norte-americano criou uma campanha no site de “vaquinhas” online GoFundMe para arrecadar os US$ 100 milhões restantes para que atinja a marca.

Apesar de a página ter sido efetivamente criada e já contar com mais de 5 mil compartilhamentos no Facebook, a justificativa do pedido foi feita em tom de brincadeira.

“Kylie Jenner está na capa da revista Forbes hoje por ter uma rede avaliada em U$ 900 milhões de dólares, o que é de partir o coração. Eu não quero viver em um mundo onde Kylie Jenner não tem um bilhão de dólares”, consta.

Em seguida, vem a conclusão: “Nós devemos arrecadar 100 milhões de dólares para ajudá-la a conseguir um bilhão. Por favor, espalhem a palavra, isso é extremamente importante.”

Apesar disso, até a publicação desta matéria, teriam sido arrecadados US$ 486, doados por 44 perfis diferentes, em cerca de dois dias.